ГОРДОН
 
 
МИР

Житель Петербурга нашел в новых кроссовках фирмы The North Face записку заключенного уйгура с просьбой о помощи

Петербуржец рассказал, что нашел в новой обуви The North Face записку с просьбой о помощи от заключенного – представителя мусульманского меньшинства Китая. В компании заявили, что не используют принудительный труд при производстве, а купленная мужчиной обувь "никогда не была в Китае".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур"
В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур"
Фото: paperpaper.ru

Житель российского Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин в комментарии изданию "Бумага" рассказал, что нашел в кедах бренда The North Face, заказанных в интернет-магазине, записку с просьбой о помощи. 

12 ноября Гибадуллин забрал со склада логистической компании ЭМСК обувь марки The North Face, заказанную в интернет-магазине "Траектория". После распаковки посылки мужчина нашел записку-стикер, которая была приклеена к верхней части правого ботинка. В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур".

Компания The North Face прислала Гибадуллину официальный ответ регионального менеджера компании Инны Рубановой, в котором говорится, что компания не использует принудительный труд при производстве, а купленная им обувь "никогда не была в Китае". В письме утверждается, что эта обувь была произведена во Вьетнаме, затем отправлена на завод компании в Бельгии, а потом – в дистрибьюторский центр в России.

При этом на коробке из-под обуви в качестве производителя указана компания VF International SAGL, зарегистрированная в Швейцарии.

В The North Face предложили мужчине заменить ботинки и отправить им обувь вместе с оригинальной упаковкой, чеком и запиской. Мужчина заявил, что пока не решил, как поступить, так как его "смутил ответ компании".

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

18 июня 2020 года США ввели санкции против Китая за притеснение уйгуров.

Теги: Россия, Китай, религия, Санкт-Петербург, заключенные, мусульмане, притеснение, кроссовки, тюрьмы, лагеря
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова развела ноги над головой любовника
Волочкова развела ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS