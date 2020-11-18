Житель Петербурга нашел в новых кроссовках фирмы The North Face записку заключенного уйгура с просьбой о помощи

Петербуржец рассказал, что нашел в новой обуви The North Face записку с просьбой о помощи от заключенного – представителя мусульманского меньшинства Китая. В компании заявили, что не используют принудительный труд при производстве, а купленная мужчиной обувь "никогда не была в Китае".

В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур" Фото: paperpaper.ru

Житель российского Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин в комментарии изданию "Бумага" рассказал, что нашел в кедах бренда The North Face, заказанных в интернет-магазине, записку с просьбой о помощи.

12 ноября Гибадуллин забрал со склада логистической компании ЭМСК обувь марки The North Face, заказанную в интернет-магазине "Траектория". После распаковки посылки мужчина нашел записку-стикер, которая была приклеена к верхней части правого ботинка. В записке говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур".

Компания The North Face прислала Гибадуллину официальный ответ регионального менеджера компании Инны Рубановой, в котором говорится, что компания не использует принудительный труд при производстве, а купленная им обувь "никогда не была в Китае". В письме утверждается, что эта обувь была произведена во Вьетнаме, затем отправлена на завод компании в Бельгии, а потом – в дистрибьюторский центр в России.

При этом на коробке из-под обуви в качестве производителя указана компания VF International SAGL, зарегистрированная в Швейцарии.

В The North Face предложили мужчине заменить ботинки и отправить им обувь вместе с оригинальной упаковкой, чеком и запиской. Мужчина заявил, что пока не решил, как поступить, так как его "смутил ответ компании".

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

18 июня 2020 года США ввели санкции против Китая за притеснение уйгуров.