Жителей столицы Вьетнама изолируют. В стране резко возросло количество больных COVID-19

Третий день подряд во Вьетнаме регистрируют более 3 тыс. больных Фото: ЕРА

Людям разрешат выходить из дома только в случае крайней необходимости – за продуктами, лекарствами, при пожаре или чрезвычайной ситуации. Ходить на работу разрешат сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Запрещаются собрания более пяти человек в общественных зданиях, школах и больницах. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. В столице Вьетнама нельзя проводить свадьбы, но траурные мероприятия с численностью менее 30 человек разрешены.