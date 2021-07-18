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Жителей столицы Вьетнама изолируют. В стране резко возросло количество больных COVID-19

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Третий день подряд во Вьетнаме регистрируют более 3 тыс. больных
Третий день подряд во Вьетнаме регистрируют более 3 тыс. больных
Фото: ЕРА

В столице Вьетнама Ханое с 19 июля ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом сказано в предупреждении правительства страны.

Людям разрешат выходить из дома только в случае крайней необходимости – за продуктами, лекарствами, при пожаре или чрезвычайной ситуации. Ходить на работу разрешат сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Запрещаются собрания более пяти человек в общественных зданиях, школах и больницах. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. В столице Вьетнама нельзя проводить свадьбы, но траурные мероприятия с численностью менее 30 человек разрешены.

Контекст:

Во Вьетнаме за 17 июля зарегистрировали 3718 новых случаях заражения коронавирусом, это самым высокий показатель. По информации Reuters, третий день подряд в стране регистрируется более 3 тыс. случаев. В стране проживает около 98 млн человек.

Вьетнам получил почти 9 млн доз вакцины от COVID-19, посольство США в Ханое заявило, что Соединенные Штаты предоставят стране дополнительные 3 млн доз вакцины Moderna по механизму СOVAX.

В конце мая этого года во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, гибрид "британского" и "индийского" штаммов. Появление такого штамма сказалось на росте заболеваемости в стране. Всего во Вьетнаме зарегистрировали семь штаммов коронавируса: В.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 ("британский" вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 ("индийский" вариант).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Вьетнам, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм
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