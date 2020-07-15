"Биби, уходи!". В Иерусалиме протестующие требовали отставки Нетаньяху, полиция применила водометы. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вечером 14 июля несколько тысяч протестующих собрались у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя его отставки из-за обвинений в коррупции, сообщило издание The Times of Israel.
У митингующих были плакаты с надписями "Из-за коррупции Нетаньяху мы болеем", "Нетаньяху в отставку!", "Мы сыты по горло" и другие. Некоторые демонстранты попытались прорваться через заграждения, вследствие чего произошли столкновения с полицией. После полуночи часть протестующих отправилась в центр города, где заблокировала дороги и скандировала "Позор", "Биби, уходи!". Для разгона протестующих правоохранители применили водометы. Во время столкновений пострадал один полицейский, 50 митингующих задержали. В январе генпрокурор Израиля передал в суд обвинительный акт
против премьера, ему инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием. Фотографии с акции протеста опубликовало агентство EPA
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