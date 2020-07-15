"Биби, уходи!". В Иерусалиме протестующие требовали отставки Нетаньяху, полиция применила водометы. Фоторепортаж

28 января, 2020 12.09

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинение в коррупции цирком и заявил, что не хочет принимать участие в "грязной игре", которая началась в Кнессете. 1 января он просил иммунитет от судебного преследования, обещая ответить "на все вопросы".