Ближний Восток неожиданно засыпало снегом. Фоторепортаж
Иерусалим, Израиль. Фото: EPA
Иерусалим, Израиль. Фото: EPA
Иерусалим, Израиль. Фото: EPA
Иерусалим, Израиль. Фото: EPA
Амман, Иордания. Фото: Rick W. Hindi / Twitter
Амман, Иордания. Фото: UK in Jordan / Twitter
Амман, Иордания. Фото: UK in Jordan / Twitter
17 февраля некоторые части Сирии, Ливана, Иордании и Израиля засыпало снегом, покрыв районы, где его не было годами, сообщает Associated Press
. В частности, впервые за многие годы выпал снег в Марджаюне на юге Ливана и в Эль-Байде на северо-востоке Ливии. Из-за непогоды в некоторых районах Ливана наблюдались перебои с электричеством. В Сирии были заблокированы дороги, а Университет Дамаска отменил все экзамены, запланированные на 17–18 февраля из-за экстремальных погодных условий, в ряде провинций закрыли школы. Из-за непогоды в Израиле перекрыли главную дорогу между Тель-Авивом и Иерусалимом, а в Иордании приостановили вакцинацию от коронавируса. Фото непогоды публикуют пользователи соцсетей и агентство EPA
.