Ближний Восток неожиданно засыпало снегом. Фоторепортаж

14 февраля, 2021 21.20

34-летнему жителю села Грибова Рудня Черниговской области не понравилось, что у его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве, сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.