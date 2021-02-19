ГОРДОН
 
 
События

Ближний Восток неожиданно засыпало снегом. Фоторепортаж

Сегодня 09.54
17 февраля некоторые части Сирии, Ливана, Иордании и Израиля засыпало снегом, покрыв районы, где его не было годами, сообщает Associated Press. В частности, впервые за многие годы выпал снег в Марджаюне на юге Ливана и в Эль-Байде на северо-востоке Ливии. Из-за непогоды в некоторых районах Ливана наблюдались перебои с электричеством. В Сирии были заблокированы дороги, а Университет Дамаска отменил все экзамены, запланированные на 17–18 февраля из-за экстремальных погодных условий, в ряде провинций закрыли школы. Из-за непогоды в Израиле перекрыли главную дорогу между Тель-Авивом и Иерусалимом, а в Иордании приостановили вакцинацию от коронавируса. Фото непогоды публикуют пользователи соцсетей и агентство EPA.
Теги: Израиль, Ливан, Ближний Восток, погода, Сирия, Иордания, снег
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Тополя отец троих детей
Новости
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
17 февраля, 2021 10.23
Лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя показал, как омолаживается.
Вместо белого – малиновый и зеленый. В Антарктиде снова "цветет" снег. Фоторепортаж
16 февраля, 2021 19.00  
В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский" снова наблюдают так называемое цветение снега. Как сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook, в конце антарктического лета снег поменял цвет с белого на зеленый и малиновый. Такой окрас снег приобретает в результате развития в нем микроскопических водорослей: зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. В феврале 2020 года снег возле украинской станции в Антарктиде был малинового цвета, сообщало Министерство образования и науки.
Мужчина заявил, что к его дому на легковом транспорте не проехать
ПРОИСШЕСТВИЯ, ОБЩЕСТВО
Житель Черниговской области сообщил полиции, что убил отчима. Он соврал, чтобы ему почистили снег
14 февраля, 2021 21.20
34-летнему жителю села Грибова Рудня Черниговской области не понравилось, что у его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве, сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.
Снег окрасился из-за примеси пыли из пустыни Сахары
МИР
В Европе выпал цветной снег
8 февраля, 2021 11.42
Цветную пыль, которая окрасила снег, зафиксировали в центральной Франции, Швейцарии, южной Германии, Австрии, а также на северных Балканах, сообщает Severe Weather Europe.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное G
Наталия ДВАЛИ
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна G
Елена ПОСКАННАЯ
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS