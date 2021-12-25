"Мы редко можем надеть парадную форму". В Одессе состоялся новогодний офицерский бал. Фоторепортаж
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
24 декабря в одесском Доме офицеров состоялся новогодний офицерский бал, в нем приняло участие руководство Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, командование морской пехоты и военнослужащих отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, сообщила
в Facebook пресс-служба ВМС. Бал начался с традиционного полонеза, продолжился вальсом и номерами из спортивных бальных танцев. В одесской бригаде такой бал состоялся впервые, готовились военнослужащие с супругами к нему две недели, им помогал профессиональный хореограф. Организаторы ожидают, что такой бал станет традиционным для Одессы, пишет "Думская"
. Ранее такие балы проводили в Мариуполе, рассказал изданию командующий ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа. "Наша морская пехота защищает побережье от Мариуполя до Болграда. Первые балы были еще в Мариуполе. И сегодня он в Одессе. Мы редко можем надеть парадную форму, так как у нас идет война и каждый день парни выполняют боевые задачи. Поэтому мы и организовываем такие мероприятия, где наши морпехи могут не только выполнять боевые задания в бронежилетах и касках, но и показать, как выглядят настоящие военные в парадном виде", – сказал Неижпапа.