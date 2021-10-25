Командующий ВМС Украины наградил спасателей за помощь экипажу судна "Балта"

Об этом сообщил пресс-центр компании.

Кроме того, приказом Неижпапы памятными знаками и грамотами были награждены экипажи судов КП "МПРС", лоцманского катера "Орлик" и гидрографического катера "Шляховик" за проведение работ по поиску, оказанию помощи "Балте" и спасению личного состава ВМС Украины.

"Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил всех участников за высокий уровень подготовки и эффективное выполнение задач. Он отметил профессиональные действия морских спасателей, которые, несмотря на штормовую погоду, не сдались и спасли десятки человеческих жизней и украинское судно", – говорится в сообщении.

Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook

Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook