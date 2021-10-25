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Командующий ВМС Украины наградил спасателей за помощь экипажу судна "Балта"

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Неижпапа (первый ряд, справа) отметил профессионализм украинских спасателей
Неижпапа (первый ряд, справа) отметил профессионализм украинских спасателей
Фото: Казенне підприємство "Морська Пошуково- Рятувальна Служба" / Facebook

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа 25 октября наградил коллектив казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" памятным знаком "За содействие Военно-морским силам Украины" за руководство спасательной операцией во время бедствия судна "Балта" в акватории Черного моря.

Об этом сообщил пресс-центр компании.

Кроме того, приказом Неижпапы памятными знаками и грамотами были награждены экипажи судов КП "МПРС", лоцманского катера "Орлик" и гидрографического катера "Шляховик" за проведение работ по поиску, оказанию помощи "Балте" и спасению личного состава ВМС Украины.

"Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил всех участников за высокий уровень подготовки и эффективное выполнение задач. Он отметил профессиональные действия морских спасателей, которые, несмотря на штормовую погоду, не сдались и спасли десятки человеческих жизней и украинское судно", – говорится в сообщении.

Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook
Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook

Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook
Фото: Казенне підприємство «Морська Пошуково- Рятувальна Служба» / Facebook

Контекст:

Судно размагничивания "Балта" потерпело бедствие в районе острова Змеиный 13 октября. По данным нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, оно потеряло ход, были затоплены по меньшей мере два отсека.

В ВМС сообщили, что судно попало в сложные погодные условия во время выполнения задания по назначению.

14 октября корабль вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе. Военные обещали восстановить корабль в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи в составе военного флота Украины.

Судно "Балта" было построено в польском Гданьске в 1987 году, пишет "Милитарный". Главной задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины, рассказал Забродский. Экипаж судна – 45 человек по штату. У ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

Теги: Украина, военные, ВМС Украины, корабль, помощь, шторм, спасатели, судно, спасение, награда, экипаж, Алексей Неижпапа
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