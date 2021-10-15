В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

"Благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшего затопления отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля", – отметили в посте.
В ВСУ подчеркнули, что удержать корабль на плаву позволил недавно проведенный ремонт. До него судно не ремонтировали 30 лет.
Военные обещают восстановить корабль в короткие сроки, после он продолжит выполнять задачи в составе военного флота Украины.
Судно размагничивания "Балта" потерпело бедствие в районе острова Змеиный 13 октября. По данным нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, оно потеряло ход, были затоплены по меньшей мере два отсека.
В ВМС сообщили, что судно попало в сложные погодные условия во время выполнения задания по назначению.
Судно "Балта" было построено в польском Гданьске в 1987 году, пишет "Милитарный". Главной задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины, рассказал Забродский. Экипаж судна – 45 человек по штату. У ВМС Украины это единственное судно такого назначения.