В Одессу прибыл потерпевший бедствие корабль ВМС Украины

Удержать корабль на плаву позволил недавно проведенный ремонт, до него судно не ремонтировали 30 лет Фото: mil.in.ua

"Благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшего затопления отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля", – отметили в посте.

В ВСУ подчеркнули, что удержать корабль на плаву позволил недавно проведенный ремонт. До него судно не ремонтировали 30 лет.

Военные обещают восстановить корабль в короткие сроки, после он продолжит выполнять задачи в составе военного флота Украины.