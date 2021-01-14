Протесты в Брюсселе: сожженный полицейский участок и больше ста задержанных. Фоторепортаж

18 ноября, 2019 10.40

Полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри политехнического университета и пригрозила использовать боевые патроны, если протестующие не прекратят бросать огонь и камни. Десятки демонстрантов уже получили ранения, у некоторых студентов ожоги от химикатов, которые были подмешаны в воду из водометов.