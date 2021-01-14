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Протесты в Брюсселе: сожженный полицейский участок и больше ста задержанных. Фоторепортаж

Сегодня 17.17
В Брюсселе 13 января сотни людей вышли на улицы из-за смерти в отделении полиции 23-летнего выходца из Гвинеи по имени Ибрагим Б. Об этом сообщает RTBF. Мигранта доставили в полицию для проверки документов из-за нарушения карантина. В отделении у него случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи не успели его спасти. Демонстрации в память об Ибрагиме переросли в столкновения с полицией. Протестующие закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями, повредили несколько служебных машин, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в полицейский участок. В ответ против них применили слезоточивый газ и водометы. Полиция задержала по меньшей мере 112 человек, из них 30 – несовершеннолетние.
Теги: протесты, Брюссель, столкновения, задержание, мигранты, демонстрации
 

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