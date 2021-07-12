Ракетоплан с миллиардером Брэнсоном на борту успешно поднялся на высоту 86 км. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
11 июля ракетоплан Unity с шестью людьми на борту, среди которых был британский миллиардер Ричард Брэнсон, поднялся на высоту 86 км и успешно вернулся на аэродром
в американском штате Нью-Мексико. Запустили Unity с помощью самолета-носителя. Брэнсон называет
это полетом в космос. Официально границей между атмосферой Земли и космосом считается высота 100 км. Фотографии полета опубликовало агентство ЕРА
.