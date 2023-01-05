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"Самое экстремальное событие в европейской истории". В Европе – аномально теплый январь. Фоторепортаж

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В конце декабря – начале января в Европе установилась аномально высокая для этого периода температура воздуха. Газета The Guardian со ссылкой на данные климатологов сообщила, что рекордная температура в январе была зафиксирована минимум в восьми европейских странах: Польше, Дании, Чехии, Нидерландах, Беларуси, Литве и Латвии. В частности, в Чехии она поднималась до +19,6 °C, хотя обычно не превышает 3 °C. Климатологи и метеорологи, с которыми разговаривали журналисты, охарактеризовали происходящее как "экстремальное погодное явление". "Мы можем рассматривать это как самое экстремальное событие в европейской истории", – подчеркнул климатолог Максимилиано Эррера. Погода в Европе вызвала обеспокоенность у представителей горнолыжного бизнеса, сообщил телеканал France 24. Он отметил, что большая часть Альп "выглядит неподходящей для этого времени года": горы покрыты травой, а не снегом, в том числе в "европейских лыжных мекках", таких как Шамони во Франции, Инсбрук в Австрии и Кран-Монтана в Швейцарии. В выходные в швейцарском городе Делемон температура поднималась до +20,2 °C, такая погода характерна для июня, сообщила метеорологическая служба MeteoSwiss. Агентство Reuters отметило, что из-за теплой погоды некоторые горнолыжные курорты не открылись, а на работающих – "пустые склоны". Климатологи считают, что нынешняя рекордная температура в Европе является следствием глобального изменения климата. "Такая скорость глобального потепления больше не является сюрпризом. Это дает небольшое представление о будущем, в котором зима уменьшится до пары месяцев унылой, сырой и мягкой погоды, почти без мороза, льда или снега", – сказал климатолог Билл Макгуайр. Агентство EPA опубликовало фотографии из разных европейских стран, в том числе из Швейцарии, где пустуют горнолыжные курорты, а также из Польши, где зацвела сакура.
Теги: Германия, Польша, погода, Португалия, климат, Нидерланды, Болгария, Австрия, Черное море, Швейцария, жара, синоптики, метеорология, Альпы
 

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