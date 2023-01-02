Украинский синоптик: Какая-то сволочь хочет нас морозить, а синее небо и яркое солнце крутят им небесные дули

"Аномально теплая погода еще побудет в Украине. Температура воздуха и сегодня, и завтра в течение дня будет радовать приоткрытыми окнами с опьяняющим весенним воздухом, приятными впечатлениями солидарности даже атмосферы с украинцами. Когда какая-то сволочь хочет нас морозить, а синее небо и яркое солнце крутит им свои небесные дули", – написала она.

По прогнозам синоптика, в течение дня 3 января температура воздуха в Украине составит от +7 до +14 градусов, "осадки какие-то существенные маловероятны в большинстве областей", на юге, востоке и в центре ожидаются солнечные прояснения, а на Закарпатье и в Карпатах возможны "локальные небольшие дожди".

"В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность", – рассказала Диденко.

Она подчеркнула, что зима продолжается и похолодания еще будут.

"Новая, более холодная воздушная масса начнет заходить в Украину с 4–6 января. Морозный пик придется на 7–9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10...-15 градусов. Похоже, что старая поговорка моего деда в этом году подействует, он всегда говорил: "Если латинское Рождество [25 декабря] на воде, то наше [7 января] – на льду", – объяснила Диденко.

По ее данным, уже с 10 января в Украине снова станет теплее.

Синоптик также опубликовала карту ожидаемой температуры воздуха в Украине 7 января.