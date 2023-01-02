ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинский синоптик: Какая-то сволочь хочет нас морозить, а синее небо и яркое солнце крутят им небесные дули

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синоптик отметила, что тепло сменится холодом через несколько дней
Синоптик отметила, что тепло сменится холодом через несколько дней
Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится несвойственная зиме теплая погода, сообщила 2 января в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.

"Аномально теплая погода еще побудет в Украине. Температура воздуха и сегодня, и завтра в течение дня будет радовать приоткрытыми окнами с опьяняющим весенним воздухом, приятными впечатлениями солидарности даже атмосферы с украинцами. Когда какая-то сволочь хочет нас морозить, а синее небо и яркое солнце крутит им свои небесные дули", – написала она.

По прогнозам синоптика, в течение дня 3 января температура воздуха в Украине составит от +7 до +14 градусов, "осадки какие-то существенные маловероятны в большинстве областей", на юге, востоке и в центре ожидаются солнечные прояснения, а на Закарпатье и в Карпатах возможны "локальные небольшие дожди".

"В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно "съезжать". Осадки маловероятны, но увеличится облачность", – рассказала Диденко.

Она подчеркнула, что зима продолжается и похолодания еще будут.

"Новая, более холодная воздушная масса начнет заходить в Украину с 4–6 января. Морозный пик придется на 7–9 января, когда ночная температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10...-15 градусов. Похоже, что старая поговорка моего деда в этом году подействует, он всегда говорил: "Если латинское Рождество [25 декабря] на воде, то наше [7 января] – на льду", – объяснила Диденко.

По ее данным, уже с 10 января в Украине снова станет теплее.

Синоптик также опубликовала карту ожидаемой температуры воздуха в Украине 7 января.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0LenxWrea5MTSM9ii71dZt2w1hSMXWAhxdCbpjDVTUQjo6sfSfJyKSy9HVLZzS3UYl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: погода, Закарпатье, Карпаты, дожди, зима, солнце, морозы, осадки, синоптики, Наталья Диденко, атмосфера, небо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (42862)
2
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42627)
3
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (42081)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (36725)
5
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (34220)
6
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (30377)
7
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (17855)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14046)
 
 
 
 