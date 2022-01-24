СБУ на учениях в аэропорту обезвредила "злоумышленников", захвативших самолет. Фоторепортаж
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе Международного аэропорта Антонов в Киевской области, говорится
на сайте СБУ. По легенде учений условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших". После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. По итогу правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.