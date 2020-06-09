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Строители начали демонтаж лесов вокруг собора Парижской Богоматери. Процесс займет минимум три месяца. Фоторепортаж

Вчера 23.52
8 июня рабочие начали демонтаж строительных лесов у собора Парижской Богоматери, сообщило издание Le Figaro. Леса были установлены еще в 2018 году для проведения реставрации шпиля. Во время прошлогоднего пожара они были деформированы и повреждены огнем. Строителям придется демонтировать около 40 тыс. металлических трубок весом 500 тонн. Для демонтажа используются кран высотой 75 метров и два специальных лифта. Агентство AFP отмечает, что работникам придется выполнить очень деликатную работу, чтобы ничего не разрушить. Работы по демонтажу лесов отстали от графика на шесть месяцев (они неоднократно откладывались из-за погоды и забастовок рабочих). Ожидается, что процесс продлится не менее трех месяцев. Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля 2019-го. У здания обрушились шпиль и крыша, но основная конструкция уцелела. Криминалисты считают, что возгорание произошло из-за проблем с электрикой.
Теги: Франция, пожар, Париж, ремонт, собор Парижской Богоматери
 

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