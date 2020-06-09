Строители начали демонтаж лесов вокруг собора Парижской Богоматери. Процесс займет минимум три месяца. Фоторепортаж

25 декабря, 2019 15.59

Кафедральный собор Парижа Нотр-Дам, пострадавший от пожара, впервые за более чем 200 лет не смог принять у себя рождественскую мессу. Настоятель собора Патрик Шове заявил, что работы по реконструкции начнутся не ранее 2021 года.