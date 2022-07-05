 
События

Украинская колонна впервые участвовала в параде на День независимости США. Фоторепортаж

Сегодня 08.39
4 июля в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США впервые приняла участие украинская колонна. Об этом сообщили посол в США Оксана Маркарова в Facebook и "Голос Америки". Парад организовала Национальная парковая служба США. В нем участвовали оркестры из разных штатов, военные подразделения, известные творческие коллективы. Украину на параде представляли команда посольства США, включая посла, танцевальный коллектив "Карпатия", украинская скаутская организация "Пласт", Ukrainian American Veterans и общественные организации, в частности United Help Ukraine и US Ukraine Activists. Представители украинской диаспоры развернули большой флаг Украины, украсили машины украинскими и американскими флажками, а во главу колонны поместили баннер с благодарностью США за поддержку. Маркарова добавила, что участники колонны пели "Ой, у лузі червона калина" и скандировали: "Слава Украине!"
Теги: США, посольство, диаспора, флаг, Вашингтон, парад, посольство Украины, Оксана Маркарова, посол
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1 G
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 