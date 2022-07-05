Украинская колонна впервые участвовала в параде на День независимости США. Фоторепортаж
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: Oksana Markarova / Facebook
Фото: ukrainian.voanews.com
Фото: ukrainian.voanews.com
Фото: ukrainian.voanews.com
Фото: ukrainian.voanews.com
4 июля в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США впервые приняла участие украинская колонна. Об этом сообщили
посол в США Оксана Маркарова в Facebook и "Голос Америки"
. Парад организовала Национальная парковая служба США. В нем участвовали оркестры из разных штатов, военные подразделения, известные творческие коллективы. Украину на параде представляли команда посольства США, включая посла, танцевальный коллектив "Карпатия", украинская скаутская организация "Пласт", Ukrainian American Veterans и общественные организации, в частности United Help Ukraine и US Ukraine Activists. Представители украинской диаспоры развернули большой флаг Украины, украсили машины украинскими и американскими флажками, а во главу колонны поместили баннер с благодарностью США за поддержку. Маркарова добавила, что участники колонны пели "Ой, у лузі червона калина" и скандировали: "Слава Украине!"