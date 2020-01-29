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Украинские артиллеристы провели учения с применением РСЗО "Смерч". Фоторепортаж

Сегодня 20.07
Военнослужащие Вооруженных сил Украины провели в Луганской области учения по организации жизнедеятельности подразделений ракетных войск и артиллерии. В штабе операции Объединенных сил сообщили 29 января, что артиллеристы использовали ракетные системы залпового огня "Смерч", в частности, для отработки нанесения ракетного удара в условиях, близких к боевым. К мероприятию привлекали военных, которые несут дежурство в районе боевых действий на Донбассе.
Теги: военные, артиллерия, РСЗО Смерч, война в Украине, учения, военнослужащий, война на Донбассе
 

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