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В Бангкоке продолжаются протесты, их участники призывают премьера уйти в отставку. Фоторепортаж

Сегодня 20.31
18 октября антиправительственные протесты охватили всю столицу Таиланда Бангкок, сообщает Bangkok Post. Демонстранты прибегли к новой тактике после того, как акция 16 октября закончилась столкновениями с полицией и арестом ряда лидеров протеста. Теперь участники митингов самоорганизуются в соцсетях и устраивают марши и митинги в разных местах, чтобы власти не знали о них до начала. Всего в Таиланде сегодня одновременно состоялось 19 акций, участники которых требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча.
Теги: Таиланд, митинг, отставка, премьер-министр
 

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