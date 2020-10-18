В Бангкоке продолжаются протесты, их участники призывают премьера уйти в отставку. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
18 октября антиправительственные протесты охватили всю столицу Таиланда Бангкок, сообщает Bangkok Post.
Демонстранты прибегли к новой тактике после того, как акция 16 октября закончилась столкновениями с полицией и арестом ряда лидеров протеста. Теперь участники митингов самоорганизуются в соцсетях и устраивают марши и митинги в разных местах, чтобы власти не знали о них до начала. Всего в Таиланде сегодня одновременно состоялось 19 акций, участники которых требуют отставки премьер-министра
Праюта Чан-Оча.