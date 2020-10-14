Демонстранты в Таиланде начали непрерывный трехсуточный митинг, чтобы вынудить премьера уйти в отставку

Десятки тысяч человек собрались возле дома правительства в Бангкоке, они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, изменений в конституции и реформирования монархии.

Демонстранты подошли к зданию правительства Таиланда

Фото: ЕРА

14 октября десятки тысяч жителей Таиланда разбили лагерь и начали трехсуточное стояние у дома правительства в Бангкоке, они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, сообщает Bangkok Post. Также протестующие выступают за внесение изменений в конституцию и реформирование монархии. Как пишет издание, митинг носит мирный характер, несмотря на незначительные столкновения демонстрантов с полицией и участниками параллельной акции "желторубашечников", которую проводят сторонники короля. Премьера сегодня не было в офисе. 19–20 сентября в Бангкоке прошла круглосуточная антиправительственная акция, которую организовали студенческие антимонархические группы. Генерал Чан-Оча возглавляет правительство Таиланда с 2014 года.