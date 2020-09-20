В Банкгоке демонстранты сутки стояли перед королевским дворцом. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Утром 20 сентября завершилась акция протеста в столице Таиланда Бангкоке, ее участники сутки провели перед королевским дворцом на площади Санам Луанг.
Об этом сообщает Bangkok Post.
Десятки тысяч человек, в основном – студенты столичных университетов, требовали реформировать монархию, принять новую конституцию, отправить в отставку нынешнее правительство и прекратить преследования критиков правительства. Полиция заблокировала подходы ко дворцу
, но не принимала мер по разгону демонстрантов. Лидеры протестующих заявили, что 24 сентября акция возобновится.