ГОРДОН
 
 
События

В Банкгоке демонстранты сутки стояли перед королевским дворцом. Фоторепортаж

Сегодня 18.31
Утром 20 сентября завершилась акция протеста в столице Таиланда Бангкоке, ее участники сутки провели перед королевским дворцом на площади Санам Луанг. Об этом сообщает Bangkok Post. Десятки тысяч человек, в основном – студенты столичных университетов, требовали реформировать монархию, принять новую конституцию, отправить в отставку нынешнее правительство и прекратить преследования критиков правительства. Полиция заблокировала подходы ко дворцу, но не принимала мер по разгону демонстрантов. Лидеры протестующих заявили, что 24 сентября акция возобновится.
Теги: Таиланд, протесты, полиция, реформы, монархия, студенты, Бангкок
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Тинсуланонда являлся самым пожилым действующим главой государства на планете
МИР
Умер 98-летний глава тайного совета Таиланда Тинсуланонда
26 мая, 2019 15.14
Причиной смерти старейшего таиландского государственного деятеля генерала Према Тинсуланонды стал сердечный приступ.
Протестующие школьники и студенты требуют от властей выполнения пяти условий
МИР, ПРОИСШЕСТВИЯ
В Гонконге студенты и школьники вышли на антиправительственные протесты
2 сентября, 2019 16.43 |обновлено
В Гонконге с июня продолжаются протесты, вызванные планами властей внести поправки в закон об экстрадиции в Китай. 2 сентября к митингующим присоединились школьники и студенты.
Протестующие требуют принять новую конституцию Таиланда
МИР
Протесты в Бангкоке. На площадь перед королевским дворцом вышли тысячи людей
Вчера 16.37
В Бангкоке студенты начали двухдневную забастовку на территории кампуса Университета Таммасат. Сейчас несколько тысяч митингующих пришли на площадь Санам Луанг и обосновались перед Большим королевским дворцом.
Военнослужащий тайской армии захватил заложников в торговом центре
МИР
В Таиланде военный убил 12 человек и захватил заложников в торговом центре
8 февраля, 2020 16.04 |обновлено
Военнослужащий армии Таиланда застрелил троих человек на военной базе, затем на автомобиле добрался до торгового центра в городе Накхонратчасима и убил еще девять человек.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров G
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова? G
Елена КРАВЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS