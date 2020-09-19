Протесты в Бангкоке. На площадь перед королевским дворцом вышли тысячи людей

В Бангкоке студенты начали двухдневную забастовку на территории кампуса Университета Таммасат. Сейчас несколько тысяч митингующих пришли на площадь Санам Луанг и обосновались перед Большим королевским дворцом.

Тысячи протестующих собрались на площади Санам Луанг в столице Таиланда Бангкоке на двухдневную акцию протеста. Они требуют принять новую конституцию и распустить правительство, в котором доминируют военные, сообщает столичная газета Bangkok Post.

Большинство демонстрантов – студенты с антимонархическими настроениями, пишет газета. Они начали бастовать на территории кампуса Университета Таммасат в Бангкоке.

После этого митингующие пошли на площадь Санам Луанг перед Большим королевским дворцом, которая находится напротив этого университета.

Полицейские установили заграждения на траве возле Большого дворца. Закон о публичных собраниях Таиланда запрещает собираться в радиусе 150 метров от территории Большого дворца. К новым заграждениям подогнали три водовоза.

По оценкам полиции, по состоянию на 18.00 по местному времени (14.00 по Киеву) на площади собралось до 20 тыс. человек. Организаторы полагают, что число протестующих повысится до 100 тыс.

Днем демонстранты стояли под проливным дождем.