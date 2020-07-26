В Болгарии тысячи людей требуют отставки правительства. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
25 июля протестующие против политики правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова забросали его офис в Софии туалетной бумагой и помидорами.
Акции протеста начались после того, как силовики провели обыск в администрации президента страны Румена Радева, критиковавшего премьера, а парламент отклонил пять попыток объявить вотум недоверия Кабинету министров. Митингующие обвиняют правительство в коррупции и требуют его отставки, сообщает "Немецкая волна"
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