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События

В Болгарии тысячи людей требуют отставки правительства. Фоторепортаж

Сегодня 11.48
25 июля протестующие против политики правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова забросали его офис в Софии туалетной бумагой и помидорами. Акции протеста начались после того, как силовики провели обыск в администрации президента страны Румена Радева, критиковавшего премьера, а парламент отклонил пять попыток объявить вотум недоверия Кабинету министров. Митингующие обвиняют правительство в коррупции и требуют его отставки, сообщает "Немецкая волна".
Теги: протесты, Болгария, Бойко Борисов, Румен Радев, София, акции протеста
 

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