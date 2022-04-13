В Европе и США прошла волна Маршей матерей. Женщины почтили память убитых россиянами детей в Украине. Фоторепортаж
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Фото предоставлено агентством PR Batteries
Уже четвертую неделю подряд в больших городах Европы и Америки проходят Марши украинских матерей, вынужденных бежать с детьми от войны, сообщили изданию "ГОРДОН"
в пресс-службе движения. В эти выходные многочисленные акции прошли в Кракове, Братиславе, Кишиневе, уже в третий раз в Мюнхене и в четвертый раз в Атланте. Главным атрибутом акции стали куклы в окровавленных простынях, символизирующих сотни детей, убитых российскими военными. На этой неделе многие украинки на марше были одеты в траурную черную одежду, чтобы почтить память погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины.