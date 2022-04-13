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В Европе и США прошла волна Маршей матерей. Женщины почтили память убитых россиянами детей в Украине. Фоторепортаж

Сегодня 09.25
Уже четвертую неделю подряд в больших городах Европы и Америки проходят Марши украинских матерей, вынужденных бежать с детьми от войны, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе движения. В эти выходные многочисленные акции прошли в Кракове, Братиславе, Кишиневе, уже в третий раз в Мюнхене и в четвертый раз в Атланте. Главным атрибутом акции стали куклы в окровавленных простынях, символизирующих сотни детей, убитых российскими военными. На этой неделе многие украинки на марше были одеты в траурную черную одежду, чтобы почтить память погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины.
Теги: США, марш, Мюнхен, Кишинев, Братислава, Европа, война России против Украины, Краков, Атланта
 

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