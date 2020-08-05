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В Генуе открыли движение по путепроводу, построенному на месте рухнувшего моста Моранди. Фоторепортаж

Сегодня 09.14
Вечером 4 августа по мосту Сан-Джорджо в Генуе открыли движение транспорта. Новый путепровод, спроектированный архитектором Ренцо Пьяно, находится на месте моста Моранди, который обрушился 14 августа 2018 года, унеся жизни 43 человек. 3 августа в присутствии премьер-министра Италии Джузеппе Конте и президента Серджо Маттареллы новый мост был официально открыт. Комитет жертв трагедии 2018 года выступил против торжеств по случаю постройки путепровода, потребовав уважения к семьям погибших, сообщал Euronews.
Теги: Италия, мост, Серджо Маттарелла, Джузеппе Конте, обрушение моста в Генуе
 

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