В Генуе открыли движение по путепроводу, построенному на месте рухнувшего моста Моранди. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Вечером 4 августа по мосту Сан-Джорджо в Генуе открыли движение транспорта.
Новый путепровод, спроектированный архитектором Ренцо Пьяно, находится на месте моста Моранди, который обрушился 14 августа
2018 года, унеся жизни 43 человек
. 3 августа в присутствии премьер-министра Италии Джузеппе Конте и президента Серджо Маттареллы новый мост был официально открыт. Комитет жертв трагедии 2018 года выступил против торжеств по случаю постройки путепровода, потребовав уважения к семьям погибших, сообщал Euronews
.