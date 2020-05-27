В Испании объявили 10-дневный траур по жертвам пандемии COVID-19. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Король Фелипе, королева Летисия, принцесса Леонор (слева) и инфанта София (справа)
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Минута молчания перед зданием женералитата Каталонии
Фото: ЕРА
Члены правительства Испании
Фото: ЕРА
Аплодисменты в память о погибших медиках, больница в Оуренсе
Фото: ЕРА
Траурная церемония возле одной из больниц Мадрида
Фото: ЕРА
С 27 мая правительство Испании объявило общенациональный траур по умершим от коронавирусной инфекции.
До 6 июня флаги на общественных зданиях, кораблях военно-морского флота, заграничных представительствах и миссиях будут приспущены наполовину, сообщила
пресс-служба правительства. Сегодня в траурной церемонии принял участие король Фелипе VI. С начала вспышки более 27 тыс. жителей Испании умерли от COVID-19. В последний раз общенациональный траур в стране объявляли после терактов
в Каталонии в августе 2017 года.