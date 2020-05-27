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В Испании объявили 10-дневный траур по жертвам пандемии COVID-19. Фоторепортаж

Сегодня 17.27
С 27 мая правительство Испании объявило общенациональный траур по умершим от коронавирусной инфекции. До 6 июня флаги на общественных зданиях, кораблях военно-морского флота, заграничных представительствах и миссиях будут приспущены наполовину, сообщила пресс-служба правительства. Сегодня в траурной церемонии принял участие король Фелипе VI. С начала вспышки более 27 тыс. жителей Испании умерли от COVID-19. В последний раз общенациональный траур в стране объявляли после терактов в Каталонии в августе 2017 года.
Теги: Испания, траур, король Фелипе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
 

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