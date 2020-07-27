В Киеве под Офисом президента протестовали против условий перемирия на Донбассе. Фоторепортаж

27 июля, 2020 19.58

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Россия боится брать на себя ответственность за соблюдение перемирия на Донбассе. Перед этим спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта.