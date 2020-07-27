В Киеве под Офисом президента протестовали против условий перемирия на Донбассе. Фоторепортаж
Под зданием Офиса президента Украины в Киеве люди собрались на акцию протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля.
Об этом сообщает hromadske
. На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Организаторы акции – "Движение сопротивления капитуляции". Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя и заставит Украину договариваться с боевиками "ЛНР" и "ДНР". Люди также требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. В руках они держали плакаты с надписями "Россия – враг", "Нет перемирию с врагом", "Зеленского вон" и другие. Акция под Офисом президента длилась около полутора часов, затем митингующие отправились к дому Зеленского и на Майдан Незалежности. Фотографии с акции также опубликовало издание "Цензор.НЕТ"
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