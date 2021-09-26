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В Киеве проходят всеукраинские соревнования спасателей. Фоторепортаж

Сегодня 09.56
25 сентября на Крещатике в столице стартовали всеукраинские соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Киев 2021". В них принимают участие 19 команд. В открытии соревнований приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава ГСЧС Николай Чечеткин. Сотрудники ГСЧС соревнуются в индивидуальных забегах, командной эстафете и тандеме. Мероприятие продлится до 26 сентября, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В первый день соревнований определились призеры среди женщин в индивидуальных забегах. Первое место заняла представительница команды Киева Оксана Чехместренко. Среди мужчин с новым рекордом Украины золото соревнований в номинации "индивидуальные забеги" одержал киевлянин Александр Баран. Дистанцию он преодолел за 1 минуту 11 секунд, уточнили в ГСЧС.
Теги: Киев, Украина, ГСЧС, Крещатик, спасатели, Николай Чечеткин, соревнования, Евгений Енин
 

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