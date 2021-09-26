В Киеве проходят всеукраинские соревнования спасателей. Фоторепортаж
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
25 сентября на Крещатике в столице стартовали всеукраинские соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Киев 2021". В них принимают участие 19 команд. В открытии соревнований приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава ГСЧС Николай Чечеткин. Сотрудники ГСЧС соревнуются в индивидуальных забегах, командной эстафете и тандеме. Мероприятие продлится до 26 сентября, сообщил
пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В первый день соревнований определились призеры среди женщин в индивидуальных забегах. Первое место заняла представительница команды Киева Оксана Чехместренко. Среди мужчин с новым рекордом Украины золото соревнований в номинации "индивидуальные забеги" одержал киевлянин Александр Баран. Дистанцию он преодолел за 1 минуту 11 секунд, уточнили
в ГСЧС.