В Милане загорелось 15-этажное жилое здание. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
29 августа в южной части итальянского города Милан произошел пожар в 15-этажном жилом здании. Агентство ANSA
информирует, что огонь "практически уничтожил здание". В общей сложности пожар затронул недвижимость по двум адресам, где проживало 70 семей. На месте событий проходят спасательные работы, о погибших пока не сообщалось. По данным Tgcom24
, людей удалось вывести, 20 эвакуированных были пьяны. Информации, что пожар полностью потушили, пока нет. Фото с места событий опубликовало агентство ЕРА
.