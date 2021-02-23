В Мьянме началась всеобщая забастовка, сотни тысяч людей вышли на улицы. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными
устроили всеобщую забастовку, сообщает Myanmar Now
. Митингующие назвали акцию в понедельник всеобщей забастовкой "пяти двоек" из-за даты – 22.02.2021. По всей стране перестали работать рынки и супермаркеты, а также крупнейшие торговые центры. Как отмечает Reuters
, на протесты вышли сотни тысяч людей. В столице страны Нейпьидо военные использовали водометы, чтобы разогнать протестующих. Фото с протестов опубликовало агентство EPA
.