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В Мьянме началась всеобщая забастовка, сотни тысяч людей вышли на улицы. Фоторепортаж

Сегодня 08.34
22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными устроили всеобщую забастовку, сообщает Myanmar Now. Митингующие назвали акцию в понедельник всеобщей забастовкой "пяти двоек" из-за даты – 22.02.2021. По всей стране перестали работать рынки и супермаркеты, а также крупнейшие торговые центры. Как отмечает Reuters, на протесты вышли сотни тысяч людей. В столице страны Нейпьидо военные использовали водометы, чтобы разогнать протестующих. Фото с протестов опубликовало агентство EPA.
Теги: забастовка, протесты, Мьянма, государственный переворот
 

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