Первая жертва протестов. В Мьянме умерла 20-летняя девушка, раненная полицией

Полиция Мьянмы отрицала применение огнестрельного оружия во время разгона митинга в Нейпьидо 9 февраля. Местные врачи сообщили, что несколько протестующих были ранены боевыми патронами.

19 февраля в Мьянме скончалась раненная на прошлой неделе 20-летняя участница акции протеста против властей Мья Тве Тве Хаинг. Об этом сообщает ВВС.

Она стала первой жертвой силовиков, разгонявших протесты в стране, начавшиеся после военного переворота.

Хаинг была ранена за два дня до своего 20-летия. По информации правозащитников, она получила ранения из боевого огнестрельного оружия. Журналисты отметили, что смерть девушки вызвала "еще больший гнев против властей".

ВВС пишет, что полиция Мьянмы отрицала применение огнестрельного оружия в Нейпьидо 9 февраля, но врачи сообщили, что еще двое протестующих были ранены боевыми патронами.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для "сохранения стабильности" в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.