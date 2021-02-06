В Мьянме после переворота ограничили Twitter и Instagram, блокируется выход в сеть

Утром 6 февраля в Мьянме началось общенациональное отключение интернета. Связь упала до 54% от обычного уровня, поскольку пользователи сообщают о сложностях выхода в интернет.

Проблемы с доступом к соцсетям в Мьянме начались после военного переворота Фото: depositphotos.com

В Мьянме, где произошел военный переворот, ограничили работу социальных сетей Instagram и Twitter. Об этом сообщила международная организация NetBlocks.

3 февраля государственный интернет-провайдер MPT ограничил работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. На следующий день власти Мьянмы поручили до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов для "сохранения стабильности" в стране.

Вечером 5 февраля NetBlocks сообщила, что в стране начали блокировать и соцсеть Twitter.

Организация также отмечает, что в 10.00 6 февраля по местному времени (5.30 по Киеву) в стране началось общенациональное отключение интернета. Общенациональная связь упала до 54% от обычного уровня, поскольку пользователи сообщают о сложностях выхода в интернет.