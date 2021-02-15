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Россия одобрила военный переворот в Мьянме – СМИ

За несколько дней до военного переворота в Мьянме с визитом побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщила The Times.

В день переворота на улицах столицы Мьянмы были российские бронемашины
В день переворота на улицах столицы Мьянмы были российские бронемашины
Фото: EPA

Во время недавнего визита в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу стороны заключили договор о поставках в Мьянму российского оружия – зенитно-ракетных комплексом "Панцирь-С1", комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и радиолокационных станций. Об этом 14 февраля сообщило издание The Times.

По информации издания, Шойгу был в Мьянме за несколько дней до военного переворота, он встречался с главнокомандующим армии Мин Аун Хлайном, который возглавил переворот.

По информации The Times из политических и бизнес-кругов страны, во время встречи Шойгу одобрил идею переворота, которой с ним поделился генерал Мин Аун Хлайн.

"Россия как верный друг всегда поддерживала Мьянму в сложные времена, особенно в последние четыре года", – сказал Мин Аун Хлайн.

Издание пишет, что генерал провел по меньшей мере восемь встреч с Шойгу – шесть из них в Москве.

За десять лет Мьянма потратила $2,4 млрд на оружие, из них $800 млн – на российское вооружение.  Больше всего оружия было куплено в Китае. В день переворота на улицах Нейпьидо были российские бронемашины, отмечает The Times.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для "сохранения стабильности" в стране. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Теги: Россия, оружие, Москва, военные, Сергей Шойгу, вооружение, Мьянма, Аун Сан Су Чжи, Панцирь-С
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