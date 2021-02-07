В Мьянме после военного переворота второй день идут протесты. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
По всей Мьянме второй день подряд собираются десятки тысяч людей из-за военного переворота
. Митингующие требуют освободить лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, задержанную на прошлой неделе, отмечает Reuters
. Агентство называет протесты самыми крупными со времен Шафрановой революции 2007 года, которая помогла привести страну к демократическим реформам. Протестующие демонстрировали жест с поднятием трех пальцев, который стал символом протеста против переворота, несли фото Аун Сан Су Чжи, водители поддерживали митингующих, нажимая на клаксоны. Фото с места событий опубликовало агентство EPA
.