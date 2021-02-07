ГОРДОН
 
 
События

В Мьянме после военного переворота второй день идут протесты. Фоторепортаж

Сегодня 14.06
По всей Мьянме второй день подряд собираются десятки тысяч людей из-за военного переворота. Митингующие требуют освободить лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, задержанную на прошлой неделе, отмечает Reuters. Агентство называет протесты самыми крупными со времен Шафрановой революции 2007 года, которая помогла привести страну к демократическим реформам. Протестующие демонстрировали жест с поднятием трех пальцев, который стал символом протеста против переворота, несли фото Аун Сан Су Чжи, водители поддерживали митингующих, нажимая на клаксоны. Фото с места событий опубликовало агентство EPA.
Теги: протесты, митинг, Мьянма, государственный переворот
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы с доступом к соцсетям в Мьянме начались после военного переворота
МИР
В Мьянме после переворота ограничили Twitter и Instagram, блокируется выход в сеть
Вчера 09.58
Утром 6 февраля в Мьянме началось общенациональное отключение интернета. Связь упала до 54% от обычного уровня, поскольку пользователи сообщают о сложностях выхода в интернет.
Facebook одна из самых известных соцсетей в Мьянме
МИР
В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook
4 февраля, 2021 11.40
Военное правительство в Мьянме поручило до 7 февраля ввести блокировку Facebook и его сервисов.
Кхин рассказала, что 11 месяцев проводила тренировки недалеко от парламента Мьянмы
МИР
Фитнес-тренер случайно сняла военный переворот в Мьянме на видео. Оно стало вирусным
4 февраля, 2021 01.53
Фитнес-инструктор Кхин Хнин Вай 1 февраля записала видео тренировки на фоне колонны бронетехники. Через несколько часов после съемки военные объявили о введении чрезвычайного положения в стране.
В ЕС призвали военных Мьянмы освободить президента страны
МИР
Боррель осудил военный переворот в Мьянме от имени Евросоюза
2 февраля, 2021 16.18
Военный переворот в Мьянме является нарушением конституции страны и попыткой противостоять воле народа, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS