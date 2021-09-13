ГОРДОН
 
 
События

В Париже Триумфальную арку обтянули тканью в дань памяти художнику, проект обошелся в €14 млн. Фоторепортаж

Сегодня 20.01
В Париже Триумфальную арку завернули в белую ткань. Это дань мечте покойного художника Христо Явашева, сообщает BBC. Фото воплощения проекта опубликовало агентство EPA. Американский художник болгарского происхождения Христо Явашев, который умер в 2020 году, и его также уже покойная жена и соратница Жанна-Клод известны тем, что оборачивали известные достопримечательности, например Рейхстаг в Берлине и Пон-Неф в Париже, тканью. Они мечтали создать подобную инсталляцию и с Триумфальной аркой, разработали подробную инструкцию и чертежи, но реализовать не смогли. Воплощать мечту взялся племянник Явашева Владимир в сотрудничестве с музеем Помпиду и французскими властями. Проект называется "Триумфальная арка. В обертке". Заворачивать арку начали еще в первых числах сентября, официально объект будет открыт с 18 сентября по 3 октября. Стоимость проекта – примерно €14 млн.
Теги: искусство, художник, Париж, память
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется G
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS