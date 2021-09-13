В Париже Триумфальную арку обтянули тканью в дань памяти художнику, проект обошелся в €14 млн. Фоторепортаж
В Париже Триумфальную арку завернули в белую ткань. Это дань мечте покойного художника Христо Явашева, сообщает BBC
. Фото воплощения проекта опубликовало агентство EPA
. Американский художник болгарского происхождения Христо Явашев, который умер в 2020 году, и его также уже покойная жена и соратница Жанна-Клод известны тем, что оборачивали известные достопримечательности, например Рейхстаг в Берлине и Пон-Неф в Париже, тканью. Они мечтали создать подобную инсталляцию и с Триумфальной аркой, разработали подробную инструкцию и чертежи, но реализовать не смогли. Воплощать мечту взялся племянник Явашева Владимир в сотрудничестве с музеем Помпиду и французскими властями. Проект называется "Триумфальная арка. В обертке". Заворачивать арку начали еще в первых числах сентября, официально объект будет открыт с 18 сентября по 3 октября. Стоимость проекта – примерно €14 млн.