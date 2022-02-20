В Пекине завершились Олимпийские игры. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
20 февраля в столице Китая завершились зимние Олимпийские игры 2022, проходившие с 4 февраля. Церемония состоялась на стадионе "Птичье гнездо", фотографии мероприятия опубликовало агентство EPA
. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры закрытыми, сообщил
сайт Олимпиады. Сборная Украины заняла на Играх
25-е место в медальном зачете.