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В Пекине завершились Олимпийские игры. Фоторепортаж

Сегодня 15.43
20 февраля в столице Китая завершились зимние Олимпийские игры 2022, проходившие с 4 февраля. Церемония состоялась на стадионе "Птичье гнездо", фотографии мероприятия опубликовало агентство EPA. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил Игры закрытыми, сообщил сайт Олимпиады. Сборная Украины заняла на Играх 25-е место в медальном зачете.
Теги: Украина, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, Томас Бах, церемония, Олимпийские игры
 

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