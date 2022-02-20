"Никого не обнимал в этот раз". Абраменко прокомментировал фото с российским спортсменом на Олимпиаде 2022

Спортсмен прилетел вместе с командой по лыжной акробатике, которая завершила выступления на Играх 2022. Абраменко встретили в аэропорту Борисполь журналисты и болельщики.

Фристайлист прокомментировал фото с российским спортсменом Ильей Буровым.

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все", – сказал Абраменко.

16 февраля Абраменко завоевал серебряную медаль в суперфинале соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх 2022. Буров в финале соревнований обнял украинца. Фото опубликовало американское фотоагентство Getty Images. Спортсмены также пожали друг другу руки.

Российский телеканал "Матч ТВ" опубликовал в Instgram пропагандистское сообщение, в котором объятия Бурова и Абраменко были названы "красивой олимпийской традицией в акробатике", а Олимпиада приравнена к дружбе.

Ряд украинских СМИ раскритиковали объятия российского и украинского спортсменов.

Корреспондент журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий назвал в Facebook эту критику "зрадою" и "уничтожением единственного украинца, отстоявшего честь Украины на Олимпиаде".