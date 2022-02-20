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"Никого не обнимал в этот раз". Абраменко прокомментировал фото с российским спортсменом на Олимпиаде 2022

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Абраменко 19 февраля вернулся в Украину
Абраменко 19 февраля вернулся в Украину
Фото: noc-ukr.org

Единственный украинский медалист Олимпиады в Пекине, фристайлист Александр Абраменко 19 февраля вернулся в Украину. Об этом сообщило Общественное.

Спортсмен прилетел вместе с командой по лыжной акробатике, которая завершила выступления на Играх 2022. Абраменко встретили в аэропорту Борисполь журналисты и болельщики.

Фристайлист прокомментировал фото с российским спортсменом Ильей Буровым.

"Я никого не обнимал в этот раз. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все", – сказал Абраменко.

16 февраля Абраменко завоевал серебряную медаль в суперфинале соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх 2022. Буров в финале соревнований обнял украинца. Фото опубликовало американское фотоагентство Getty Images. Спортсмены также пожали друг другу руки.

Российский телеканал "Матч ТВ" опубликовал в Instgram пропагандистское сообщение, в котором объятия Бурова и Абраменко были названы "красивой олимпийской традицией в акробатике", а Олимпиада приравнена к дружбе.

Ряд украинских СМИ раскритиковали объятия российского и украинского спортсменов.

Корреспондент журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий назвал в Facebook эту критику "зрадою" и "уничтожением единственного украинца, отстоявшего честь Украины на Олимпиаде".

Контекст:

Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине – пятая в его карьере. Абраменко – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих Играх.

В 2018 году, завоевав золотую медаль в Пхенчхане, Абраменко обернул бронзового призера Бурова в украинский флаг. Украинец тогда говорил, что это произошло в порыве эмоций.

В 2021 году спортсмен заявил, что не считает однозначным факт, что Россия – агрессор.

После инцидента с бронзовым призером Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине, для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.

Теги: Россия, Украина, спорт, Олимпиада 2022, Борисполь, Пекин, Олимпиада, медали, соревнования, Пхенчхан, фристайл, Александр Абраменко, критика
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