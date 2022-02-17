Призер Олимпиады 2022 Абраменко: Очень рад, что в День единения мне удалось порадовать всех украинцев

Абраменко подчеркнул, что прыжок с пятью винтами был очень сложным Фото: EPA

Об этом Абраменко сказал в комментарии Общественному 16 февраля.

"Очень счастлив, потому что соревнования оказались сверхсложными... Хотел получить первую медаль для нашей олимпийской сборной Украины, а также для всех украинцев. И я очень рад, что в такой день, День единения, мне удалось порадовать всех украинцев", – отметил спортсмен.

Комментируя свое выступление в суперфинале, Абраменко подчеркнул, что прыжок с пятью винтами был очень сложным и, несмотря на не совсем идеальное приземление, украинец смог удержаться на ногах, что и определило итоговый результат.

"Немножко не хватило опрятности на приземлении, но очень рад, что этого было достаточно, чтобы получить серебряную награду. И очень рад этому", – сказал Абраменко.

Его тренер Энвер Аблаев рассказал в комментарии Общественному, что Абраменко во второй раз в жизни сделал прыжок, принесший ему медаль.

"Он стал [на ноги] во второй раз после тройного сальто с пятью винтами. Впервые – сегодня, на тренировке. Во втором [в суперфинале] не хватило ему чуть-чуть по скорости, но он стал, что позволило ему завоевать медаль для нашей страны", – подчеркнул наставник.