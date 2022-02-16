Два украинца поборются за медали Олимпиады 2022 в соревнованиях по лыжной акробатике

Квалификация у мужчин состоялась 15 февраля. Действующий олимпийский чемпион Абраменко с 5-м результатом попал в топ-6 и получил место в финале соревнований.

Окипнюку после неудачного первого прыжка для выхода в финал пришлось выполнить вторую попытку, которая стала рекордной для украинца по сумме набранных баллов (125,0), отмечает Общественное.

Еще один украинец Дмитрий Котовский не сумел пробиться в финал соревнований.

Финальные выступления в лыжной акробатике среди мужчин пройдут 16 февраля.