Два украинца поборются за медали Олимпиады 2022 в соревнованиях по лыжной акробатике

Квалификация у мужчин состоялась 15 февраля. Действующий олимпийский чемпион Абраменко с 5-м результатом попал в топ-6 и получил место в финале соревнований.
Окипнюку после неудачного первого прыжка для выхода в финал пришлось выполнить вторую попытку, которая стала рекордной для украинца по сумме набранных баллов (125,0), отмечает Общественное.
Еще один украинец Дмитрий Котовский не сумел пробиться в финал соревнований.
Финальные выступления в лыжной акробатике среди мужчин пройдут 16 февраля.
Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине – пятая в его карьере. Абраменко – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля.