В биатлонной гонке на Олимпиаде украинка Джима отставала от третьего места на 13 секунд, но взять медаль не смогла

Участие в гонке-персьюте принимали три украинские биатлонистки. Джима стартовала восьмой с отставанием от лидера в 68 секунд.

После второй стрельбы из четырех Джима имела только один промах и поднялась на шестую позицию, однако в дальнейшем она допустила еще три промаха, и три штрафных круга в результате отбросили украинку на итоговое 13-е место.

Biathlon.com.ua пишет, что в ходе гонки Джиму отделяли от медальной позиции 13 секунд.

Анастасия Меркушина из Украины стартовала 24-й и пришла к финишу 25-й (два промаха), а Ирина Петренко с 40-й стартовой позиции опустилась на 55-е (четыре промаха), последнее среди тех, кто финишировал.