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В Пекине началась церемония открытия Олимпиады 2022. Трансляция

 
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4 февраля в Пекине началась церемония открытия Зимних Олимпийских игр. Трансляцию ведет в YouTube Eurosport.

Церемония проходит на стадионе "Птичье гнездо". Флаг Украины будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова, написал в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

На стадионе в Пекине уже проводилась церемония открытия летней Олимпиады в 2008  году, сообщил официальный сайт Игр. Церемония продлится около 100 минут. В ней примут участие 3 тыс. участников, 95% из них – подростки.

На Олимпиаде 2022 года пройдут соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей, что на семь больше, чем на зимних Играх в Пхенчхане 2018, уточнил сайт Олимпиады. Новые соревнования будут проводиться в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Теги: Украина, Олимпиада 2022, Пекин, спортсмены, Александр Абраменко, Александра Назарова, церемония, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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