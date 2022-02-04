В Пекине началась церемония открытия Олимпиады 2022. Трансляция

Церемония проходит на стадионе "Птичье гнездо". Флаг Украины будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова, написал в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
На стадионе в Пекине уже проводилась церемония открытия летней Олимпиады в 2008 году, сообщил официальный сайт Игр. Церемония продлится около 100 минут. В ней примут участие 3 тыс. участников, 95% из них – подростки.
На Олимпиаде 2022 года пройдут соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей, что на семь больше, чем на зимних Играх в Пхенчхане 2018, уточнил сайт Олимпиады. Новые соревнования будут проводиться в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.