В Пекине началась церемония открытия Олимпиады 2022. Трансляция

Церемония проходит на стадионе "Птичье гнездо". Флаг Украины будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова, написал в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

На стадионе в Пекине уже проводилась церемония открытия летней Олимпиады в 2008 году, сообщил официальный сайт Игр. Церемония продлится около 100 минут. В ней примут участие 3 тыс. участников, 95% из них – подростки.

На Олимпиаде 2022 года пройдут соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей, что на семь больше, чем на зимних Играх в Пхенчхане 2018, уточнил сайт Олимпиады. Новые соревнования будут проводиться в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде.