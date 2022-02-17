Российский спортсмен обнял Абраменко после завоевания украинцем серебра на Олимпиаде в Пекине

На фото Буров, выигравший на этом же соревновании бронзу, обнял Абраменко, который держит украинский флаг. Оба спортсмена улыбаются.
Издание НВ опубликовало также фото агентства Reuters, на котором Абраменко и Буров пожали друг другу руки.
Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ.
В частности, об этом написали журналисты пропагандистского телеканала НТВ в Facebook.
"Интересно, как быстро патриоты Украины обвинят Абраменко в предательстве. Мы же помним, что украинским спортсменам строго настрого запретили подходить к российским олимпийцам, а уж тем более фотографироваться в обнимку", – говорится в сообщении.
Друзьями назвало спортсменов российское издание Sport24. Об их "теплых объятиях" и рукопожатиях написали также РБК и агентство "РИА Новости".
Российский телеканал "Матч ТВ" опубликовал в Instgram пропагандистское сообщение, в котором объятия Бурова и Абраменко были названы "красивой олимпийской традицией в акробатике", а Олимпиада приравнена к дружбе.
Ряд украинских СМИ раскритиковал объятия российского и украинского спортсменов.
Корреспондент журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий назвал в Facebook эту критику "зрадою" и "уничтожением единственного украинца, отстоявшего честь Украины на Олимпиаде".
Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине – пятая в его карьере. Абраменко – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.
В 2018 году, завоевав золотую медаль в Пхенчхане Абраменко обернул бронзового призера Бурова в украинский флаг. Украинец тогда говорил, что это произошло в порыве эмоций.
В 2021 году спортсмен заявил, что не считает однозначным факт, что Россия – агрессор.
После инцидента с бронзовым призером Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине, для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.