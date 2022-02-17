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Российский спортсмен обнял Абраменко после завоевания украинцем серебра на Олимпиаде в Пекине

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Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ
Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ
Фото: ЕРА

Представитель Олимпийского комитета России Илья Буров в финале соревнований по лыжной акробатике на зимней Олимпиаде в Пекине обнял украинского фристайлиста Александра Абраменко, который 16 февраля завоевал серебряную медаль. Фото опубликовало 16 февраля американське фотоагентство Getty Images.

На фото Буров, выигравший на этом же соревновании бронзу, обнял Абраменко, который держит украинский флаг. Оба спортсмена улыбаются. 

Издание НВ опубликовало также фото агентства Reuters, на котором Абраменко и Буров пожали друг другу руки.

Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ.

В частности, об этом написали журналисты пропагандистского телеканала НТВ в Facebook.

"Интересно, как быстро патриоты Украины обвинят Абраменко в предательстве. Мы же помним, что украинским спортсменам строго настрого запретили подходить к российским олимпийцам, а уж тем более фотографироваться в обнимку", – говорится в сообщении.

Друзьями назвало спортсменов российское издание Sport24. Об их "теплых объятиях" и рукопожатиях написали также РБК и агентство "РИА Новости".

Российский телеканал "Матч ТВ" опубликовал в Instgram пропагандистское сообщение, в котором объятия Бурова и Абраменко были названы "красивой олимпийской традицией в акробатике", а Олимпиада приравнена к дружбе.

Ряд украинских СМИ раскритиковал объятия российского и украинского спортсменов.

Корреспондент журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий назвал в Facebook эту критику "зрадою" и "уничтожением единственного украинца, отстоявшего честь Украины на Олимпиаде".

Контекст:

Абраменко – фристайлист (лыжная акробатика), олимпийский чемпион Пхенчхана 2018. Олимпиада в Пекине – пятая в его карьере. Абраменко – единственный олимпийский призер (и чемпион) Украины на предыдущих играх.

В 2018 году, завоевав золотую медаль в Пхенчхане Абраменко обернул бронзового призера Бурова в украинский флаг. Украинец тогда говорил, что это произошло в порыве эмоций.

В 2021 году спортсмен заявил, что не считает однозначным факт, что Россия – агрессор.

После инцидента с бронзовым призером Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине, для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях.

Теги: Россия, СМИ, НТВ, спорт, Олимпиада 2022, пропаганда, флаг, Пекин, Олимпиада, комитет, украинцы, медали, спортсмены, РБК, Reuters, фото, фристайл, Александр Абраменко, РИА Новости, критика, финал
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