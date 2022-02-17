Российский спортсмен обнял Абраменко после завоевания украинцем серебра на Олимпиаде в Пекине

Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ Фото: ЕРА

На фото Буров, выигравший на этом же соревновании бронзу, обнял Абраменко, который держит украинский флаг. Оба спортсмена улыбаются.

Издание НВ опубликовало также фото агентства Reuters, на котором Абраменко и Буров пожали друг другу руки.

Об объятиях российского и украинского спортсменов сообщили все ведущие российские СМИ.

В частности, об этом написали журналисты пропагандистского телеканала НТВ в Facebook.

"Интересно, как быстро патриоты Украины обвинят Абраменко в предательстве. Мы же помним, что украинским спортсменам строго настрого запретили подходить к российским олимпийцам, а уж тем более фотографироваться в обнимку", – говорится в сообщении.

Друзьями назвало спортсменов российское издание Sport24. Об их "теплых объятиях" и рукопожатиях написали также РБК и агентство "РИА Новости".

Российский телеканал "Матч ТВ" опубликовал в Instgram пропагандистское сообщение, в котором объятия Бурова и Абраменко были названы "красивой олимпийской традицией в акробатике", а Олимпиада приравнена к дружбе.

Ряд украинских СМИ раскритиковал объятия российского и украинского спортсменов.

Корреспондент журнала "Футбол" Валерий Пригорницкий назвал в Facebook эту критику "зрадою" и "уничтожением единственного украинца, отстоявшего честь Украины на Олимпиаде".