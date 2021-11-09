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"То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это?" Украинский олимпийский чемпион не считает однозначным факт, что Россия – агрессор

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Абраменко: Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить
Абраменко: Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить
Фото: ЕРА

Первый олимпийский чемпион в истории Украины по фристайлу Александр Абраменко в интервью изданию Tribuna.com, вышедшем 9 ноября, назвал неоднозначной оккупацию Россией Крыма и агрессию РФ на Донбассе.

Он комментировал ситуацию с бронзовым призером Олимпиады 2020 в Токио по легкой атлетике Ярославой Магучих, которая после награждения обнялась с россиянкой Марией Ласицкене, получившей золото в этой дисциплине. 

Сам Абраменко в 2018 году был в похожей ситуации – он обернул бронзового призера, россиянина Илью Бурова в украинский флаг. Украинец тогда говорил, что это произошло в порыве эмоций. 

"Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире", – сказал он в ответ на вопрос о реакции общества на поступок Магучих. 

Журналист отметил, что российская пропаганда может использовать такие снимки в информационной войне против Украины. 

"Все возможно. Но когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще 10 раз подумаю", – отреагировал спортсмен и добавил, что если на зимней Олимпиаде в Пекине снова попадет на пьедестал с россиянином, сторониться его не будет и повторит поступок трехлетней давности. 

"Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", – заявил Абраменко. 

Журналист продолжил беседу вопросом: "Для вас не однозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?"

"Нет, не однозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", – ответил спортсмен. 

Он не смог назвать "третью" и "четвертую" стороны конфликта. 

"Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их", – добавил Абраменко. 

Он также рассказал, что не смотрит новости и телевизор, а информацию получает из YouTube. 

"Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы. Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит", – рассуждал Абраменко, но журналист ему ответил: на Донбассе идет война. 

Тогда спортсмен заявил, что для него "в принципе непонятно, как можно воевать" и "как можно не договориться о чем-то, тем более с соседями". 

Абраменко сказал, что "не знает правды" о происходящем и поэтому ему тяжело отвечать на вопросы. Он хотел бы, чтобы спорт был вне политики, а если нет – "это разочарование".

На вопрос о том, следит ли спортсмен за политической ситуацией в стране, он не ответил, но сказал, что на выборы не ходит. 

"Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я же не буду потом всех отстреливать", – отметил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

После инцидента с Ласицкене и Магучих для украинских спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях

Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Он победил в соревнованиях по фристайлу. Это первая и единственная медаль Украины на Олимпиаде. Абраменко также стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины.

После победы в Пхенчхане тогдашний президент Петр Порошенко вручил Абраменко и главному тренеру украинской сборной по фристайлу Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" ІІІ степени. Абраменко также получил сертификат на квартиру.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, агрессия, Олимпиада, российская пропаганда, вторжение, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, фристайл, Александр Абраменко
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