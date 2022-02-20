В Пекине завершились олимпийские соревнования, в медальном зачете Украина 25-я

Награды завоевали в Пекине спортсмены из 29 стран Фото: ЕРА

В последний день Олимпиады разыгрывались медали в хоккее с шайбой, керлинге, бобслее, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине выиграла Норвегия, завоевавшая в общей сложности 37 наград, 16 из которых – золотые.

По числу медалей в тройку лучших вошли также сборные Германии (27 наград, 12 – золотые) и Китая (15 и девять – золотых).

Украинские олимпийцы благодаря одной серебряной медали (в лыжной акробатике) разделили с испанскими 25-е место.

Всего олимпийские награды Пекина завоевывали спортсмены из 29 стран.

Скриншот: olympics.com