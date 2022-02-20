В Пекине завершились олимпийские соревнования, в медальном зачете Украина 25-я

В последний день Олимпиады разыгрывались медали в хоккее с шайбой, керлинге, бобслее, горнолыжном спорте и лыжных гонках.
Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине выиграла Норвегия, завоевавшая в общей сложности 37 наград, 16 из которых – золотые.
По числу медалей в тройку лучших вошли также сборные Германии (27 наград, 12 – золотые) и Китая (15 и девять – золотых).
Украинские олимпийцы благодаря одной серебряной медали (в лыжной акробатике) разделили с испанскими 25-е место.
Всего олимпийские награды Пекина завоевывали спортсмены из 29 стран.
Олимпиада в Пекине началась 4 февраля. На 20 февраля запланирована церемония закрытия соревнований, она начнется в 14.00 по Киеву.
В состав украинской сборной на Олимпиаде входили 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.