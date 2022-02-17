На Олимпиаде в Пекине финский фристайлист сбил телеоператора и получил травму. Видео

Финн Йон Саллинен неудачно исполнил свою попытку, влетев а оператора, который снимал соревнования. Он смог выйти на вторую попытку, но из-за боли был не в состоянии хорошо выступить, снова упал на последнем прыжке и не пробился в финал, заняв последнее, 24-е место.

"В предпоследнем прыжке я слабо разогнался и глубоко приземлился. На последнем прыжке я зацепил лыжу в свежем снегу и налетел прямо на оператора. Надеюсь, с ним все хорошо", – пояснил спортсмен.

У него травмирована ключица.

"Я услышал треск и почувствовал там какое-то движение. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать второй круг, потому что это было очень больно", – рассказал Саллинен.