Американский фигурист после скандала с Валиевой назвал российских спортсменов "грязными мошенниками"

Риппон, в частности, выразил свое отношение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего 15-летнюю Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх, несмотря на то, что она употребляла запрещенные препараты.

"И арбитражный суд постановил, что в 15 лет она слишком молода, чтобы страдать от последствий этого. Они относились к ней как к маленькому ребенку и считают, что невозможность из-за этого кататься на коньках была бы слишком травмирующей и нанесла бы ей непоправимый психологический вред. Но это наносит непоправимый вред Олимпиаде, спорту в целом и антидопинговому движению", – заявил спортсмен.

Риппон убежден: Олимпийский комитет России должен быть наказан.

"ОКР нужно сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, у них по-прежнему нарушения допинга, и они по-прежнему грязные мошенники! Это так раздражает! Я думаю, что их нужно полностью исключить из соревнований", – сказал фигурист.

По мнению Риппона, "чистым" от допинга российским спортсменам следует разрешить выступать отдельно от ОКР, но "с жесткими условиями, такими как необходимость тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке и пройти выборочное тестирование европейскими или североамериканскими допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости к допингу".