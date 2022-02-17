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Американский фигурист после скандала с Валиевой назвал российских спортсменов "грязными мошенниками"

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Российскую фигуристку Валиеву обвинили в употреблении запрещенного препарата
Российскую фигуристку Валиеву обвинили в употреблении запрещенного препарата
Фото: ЕРА

Американский фигурист Адам Риппон, комментируя скандал на Олимпиаде в Пекине вокруг фигуристки Камилы Валиевой, назвал российских спортсменов "грязными мошенниками". Об этом он сказал в интервью изданию Rolling Stone, опубликованном 16 февраля.

Риппон, в частности, выразил свое отношение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего 15-летнюю Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх, несмотря на то, что она употребляла запрещенные препараты.

"И арбитражный суд постановил, что в 15 лет она слишком молода, чтобы страдать от последствий этого. Они относились к ней как к маленькому ребенку и считают, что невозможность из-за этого кататься на коньках была бы слишком травмирующей и нанесла бы ей непоправимый психологический вред. Но это наносит непоправимый вред Олимпиаде, спорту в целом и антидопинговому движению", – заявил спортсмен.

Риппон убежден: Олимпийский комитет России должен быть наказан.

"ОКР нужно сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, у них по-прежнему нарушения допинга, и они по-прежнему грязные мошенники! Это так раздражает! Я думаю, что их нужно полностью исключить из соревнований", – сказал фигурист.

По мнению Риппона, "чистым" от допинга российским спортсменам следует разрешить выступать отдельно от ОКР, но "с жесткими условиями, такими как необходимость тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке и пройти выборочное тестирование европейскими или североамериканскими допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости к допингу".

Контекст:

Запрещенный препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе 15-летней Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года. В связи с этим МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев обращались в CAS с требованием отстранить россиянку от олимпийских соревнований.

Спортивный суд вынес решение 14 февраля, оно принято с учетом статуса Валиевой как "защищенной персоны" (в связи с ее возрастом), который не допускает временного отстранения от соревнований.

Валиеву называют "российской сенсацией". Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

14 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о допуске Валиевой к дальнейшим олимпийским соревнованиям.

Теги: спорт, МОК, Пекин, Олимпиада, запрет, допинг, скандал, спортсмены, мошенник, суд, Международный олимпийский комитет, девушка
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