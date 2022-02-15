Россиянку Валиеву, у которой нашли допинг, допустят к стартам на Олимпиаде, но медалей вручать не будут – МОК

"МОК должен следовать верховенству закона и, следовательно, должен разрешить ей участвовать в соревнованиях в женском одиночном катании во вторник, 15 февраля 2022 года, и, если она пройдет квалификацию, 17 февраля 2022 года", – говорится в сообщении комитета.

В нем отмечается, что "допинговое" дело Валиевой еще не завершено, в связи с чем МОК проконсультировался с национальными олимпийскими комитетами и принял решение, что награждать россиян за победу в командных соревнованиях (Валиева принимала в них участие) пока "нецелесообразно".

Международный олимпийский комитет решил также, что в случае, если Валиева в дальнейших соревнованиях в Пекине займет одно из трех высших мест, церемонии награждения не будет и на этот раз.