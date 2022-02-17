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"Чувствую себя как злодей". Украинская лыжница, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпиаде 2022, объявила о завершении карьеры

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Каминская отметила, что никогда бы намеренно не принимала запрещенные вещества
Каминская отметила, что никогда бы намеренно не принимала запрещенные вещества
Фото: skilady87 / Instagram

34-летняя лыжница Валентина Каминская, которая на Олимпиаде 2022 в Пекине представляла Украину, объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом Каминская сообщила в Instagram 17 февраля.

Накануне стало известно об отстранении Каминской от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, ее допинг-проба, взятая 10 февраля, оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской следы трех запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов: местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу… Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня… Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", – написала спортсменка.

По словам Каминской, она не сможет "собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду".

"Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял, как", – отметила она.

После отстранения от соревнований на время расследования Каминская имела право оспорить решение Международного агентства тестирования в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), а также потребовать сделать ей анализ пробы B.

Контекст:

Каминская родилась в Беларуси, она выступала в составе этой страны до 2018 года, после чего начала представлять Украину.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля. Украину на Олимпиаде 2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

По состоянию на 17 февраля Украина на Играх завоевала одну серебряную награду, в медальном зачете страна делит 23-е место среди 28 государств, представители которых получили награды, сообщается на сайте Игр.

Теги: Украина, спорт, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпиада, запрет, допинг, расследование, карьера, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры, тестирование
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