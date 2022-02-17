"Чувствую себя как злодей". Украинская лыжница, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпиаде 2022, объявила о завершении карьеры

Каминская отметила, что никогда бы намеренно не принимала запрещенные вещества Фото: skilady87 / Instagram

Накануне стало известно об отстранении Каминской от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, ее допинг-проба, взятая 10 февраля, оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской следы трех запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов: местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу… Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня… Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", – написала спортсменка.

По словам Каминской, она не сможет "собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду".

"Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял, как", – отметила она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valentyna Kaminska (@skilady87)

После отстранения от соревнований на время расследования Каминская имела право оспорить решение Международного агентства тестирования в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), а также потребовать сделать ей анализ пробы B.