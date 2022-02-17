"Чувствую себя как злодей". Украинская лыжница, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпиаде 2022, объявила о завершении карьеры

Накануне стало известно об отстранении Каминской от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, ее допинг-проба, взятая 10 февраля, оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской следы трех запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов: местеролона, метилгексанамина и гептаминола.
"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу… Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня… Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена", – написала спортсменка.
По словам Каминской, она не сможет "собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду".
"Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял, как", – отметила она.
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После отстранения от соревнований на время расследования Каминская имела право оспорить решение Международного агентства тестирования в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), а также потребовать сделать ей анализ пробы B.
Каминская родилась в Беларуси, она выступала в составе этой страны до 2018 года, после чего начала представлять Украину.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля. Украину на Олимпиаде 2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
По состоянию на 17 февраля Украина на Играх завоевала одну серебряную награду, в медальном зачете страна делит 23-е место среди 28 государств, представители которых получили награды, сообщается на сайте Игр.