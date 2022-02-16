Олимпиада 2022. Украинская лыжница Каминская сдала положительный допинг-тест

Каминская, ранее выступавшая за Беларусь, может оспорить решение Международного агентства тестирования в Спортивном арбитражном суде Фото: EPA (архив)

Допинг-проба Каминской, взятая 10 февраля, оказалась положительной, анализ показал в ее крови следы местеролона, метилгексанамина и гептаминола, которые входят в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Спортсменку проинформировали о подозрении в нарушении антидопинговых правил и отстранили от соревнований на время расследования. Каминская имеет право оспорить решение ИТА в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), а также потребовать сделать ей анализ пробы B.