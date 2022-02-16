Олимпиада 2022. Украинская лыжница Каминская сдала положительный допинг-тест

Допинг-проба Каминской, взятая 10 февраля, оказалась положительной, анализ показал в ее крови следы местеролона, метилгексанамина и гептаминола, которые входят в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Спортсменку проинформировали о подозрении в нарушении антидопинговых правил и отстранили от соревнований на время расследования. Каминская имеет право оспорить решение ИТА в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), а также потребовать сделать ей анализ пробы B.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.
21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.