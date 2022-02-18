Олимпиада 2022. Президент федерации бобслея прокомментировал положительный допинг-тест украинской бобслеистки Гунько

Чиновник предполагает, что запрещенное вещество попало в организм Гунько с мясом, которое она ела в Олимпийской деревне. В качестве примера он приводит горнолыжника из Ирана Хусейна Савех-Шемшаки, в организме которого обнаружили то же вещество.

"Между тестами 10-го и 14 февраля Лидия перед соревнованиями употребляла мясо. Немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, запрещенные в спорте, в рацион скота", – отметил Гераскевич.

Он подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности Гунько.

"Мы будем бороться. В таких ситуациях у спортсмена меньше всего прав. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит. Но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", – заключил Гераскевич.