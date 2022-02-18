Украинская бобслеистка Гунько на Олимпиаде сдала положительный допинг-тест

Гунько пришла в бобслей несколько лет назад Фото: ice_bolida / Instagram

Образец был взят 14 февраля 2022 года во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде 2022.

17 февраля 2022 года о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

По антидопинговым правилам МОК, Гунько отстранена от соревнований на время расследования. Но она имеет право подать заявку на изучение пробы образца "Б" и обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать временное отстранение от соревнований.

13 февраля по итогам четырех заездов в монобобе Гунько показала 20-й, последний результат, сообщал Bigmir.net. "Вот и закончились мои первые Олимпийские игры", – написала она в Instagram 14 февраля.

View this post on Instagram A post shared by Lida Hunko (@ice_bolida)

Гунько – чемпионка мира в становой тяге, вице-чемпионка турнира World's Strongest Woman, а также мастер спорта в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Sport24. В бобслей она пришла только несколько лет назад.