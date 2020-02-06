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В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого было более 177 человек. Фоторепортаж

Сегодня 00.10
Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого вместе с экипажем было 177 человек. После посадки он развалился на несколько частей. В результате авиакатастрофы погиб один человек, пострадали как минимум 157. Генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил Twitter, что украинцев среди пострадавших нет. Фото с места крушения самолета публикует агентство ЕРА.
Теги: самолет, авиакатастрофа, аэропорт, крушение, Стамбул, украинцы, пассажиры
 

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Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолет рейса Измир – Стамбул после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части, а позже загорелся. Об этом сообщает CNN Türk. По данным телеканала, на борту находилось 177 человек, жертв нет, пассажиров и экипаж эвакуировали. Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines, отмечает канал. Снятое очевидцами видео эвакуации обнародовано на YouTube-канале ihlas Son Dakika.
 
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