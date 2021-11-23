В Тбилиси годовщину Революции роз отметили живой цепью. Митингующие были с плакатами "Свободу Мише". Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
23 ноября в Тбилиси отметили 18-ю годовщину Революции роз. Как сообщает издание "Новости-Грузия"
, сегодня в центре грузинской столицы несколько тысяч человек выстроились в живую цепь от площади Свободы до площади Республики. Как видно на фото, опубликованных агентством ЕРА
, митингующие пришли с плакатами, на которых изображены третий президент Михаил Саакашвили и надписи "Свободу Мише". Саакашвили находится под арестом с 1 октября и сейчас в военном госпитале проходит реабилитацию после голодовки. На акцию вышли представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили. Один из лидеров Заал Удумашвили подчеркнул, что Саакашвили – главный автор и создатель Революции роз и он находится в тюрьме. Место проведения демонстрации не случайно – площадь Республики в Тбилиси c 2005-го по 2018 год носила название именно Революции роз. Городской совет переименовал ее голосами правящей "Грузинской мечты", сообщила "Немецкая волна"
. Представители действующей власти сегодняшнее событие проигнорировали, отмечает вещатель.